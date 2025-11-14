Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Serveti konuşuluyordu

Muazzez Abacı kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Günlerdir yoğun bakımda olan Abacı doğum gününde hayatını kaybetti.

78 yaşında vefat eden Abacı için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi. Abacı'nın Amerika'daki cenazesi uçakla Türkiye'ye getirilecek. Muazzez Abacı'nın vasiyeti de ortaya çıktı.

Müge Dağıstanlı'nın Yeniçağ'da kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Devlet sanatçısı Muazzez Abacı, Kültür Bakanlığı’nın devreye girmesiyle cumartesi öğleden sonra İstanbul’a getirilecek. Pazar ya da pazartesi AKM’de yapılacak törenin ardından Ankara’da hiç göremediği ve özlemiyle bir ömür geçirdiği babasının yanına defnedilecek. Bu, Abacı’nın vasiyetiymiş. Zamanında ünlü bir boksör babası Oktay Abacı, sanatçı doğmadan önce genç yaşta zatürreden ölmüş..."

SERVETİYLE DE KONUŞULUYOR

Ayrıca Muazzez Abacı'nın serveti de konuşuluyor. 1.2 milyar dolar servetinin olduğu konuşulan Abacı'nın bu serveti henüz bir iddiadan ibaret. Henüz yakınlarından resmi bir açıklama ise yapılmıştır değil.