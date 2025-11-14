Muazzez Abacı'nın serveti konuşuluyor! Mirası kime kalacak? İstanbul'da daireler, villa ve...

Türk Sanat Müziği’nin değerli isimlerinden Muazzez Abacı ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda günlerce kalan Abacı doğum gününde hayatını kaybetti.

Abacı'nın cenazesi henüz Türkiye'ye bile getirilmemişken mal varlığı ve bu servetin mirasçısı merak konusu oldu. Sabah gazetesinin iddialarına göre, sanatçının toplam servetinin 1,2 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

İstanbul’un kıymetli semtlerinde gayrimenkule yatırım yaptığı söylenen Abacı'nın mal varlıkları arasında ayrıca Tuzla’da bir villa ile Kuzguncuk ve Şişli’de daireler bulunuyor. Ayrıca bankada yüklü miktarda nakit birikimi ve bir otomobil ile bir cip modeli araç da yer alıyor.

MİRASI KİME KALACAK?

Muazzez Abacı'nın yasal mirasçıları arasında öne çıkan ve iddialara göre tek mirasçısı olan isim, kızı Saba Abacı.

Muazzez Abacı'nın başka yasal mirasçısının bulunmadığı belirtiliyor. Ancak henüz resmi bir vasiyet duyurulmadı.