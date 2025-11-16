MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Muazzez Abacı'nın vasiyetiydi! Cenk Eren'den itiraz: "Güvenlik endişesiyle..."

ABD'de kalp krizi geçiren Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Vasiyeti üzerine Ankara'da defnedilecek olan Abacı için Cenk Eren'den ilginç bir itiraz geldi.

Muazzez Abacı'nın vasiyetiydi! Cenk Eren'den itiraz: "Güvenlik endişesiyle..."

Amerika'da kalp krizi geçiren Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı ameliyat sonrası yaşanan komplikasyonlar sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Abacı bir süre sonra hayatını kaybetti.

Naaşı Türkiye'ye getirilen Abacı, vasiyeti üzerine babasının yanına Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Cenk Eren Abacı'nın defnedileceği yeri duyunca sosyal medya hesabından itirazda bulunarak Abacı'nın kızına seslendi.

Muazzez Abacı nın vasiyetiydi! Cenk Eren den itiraz: "Güvenlik endişesiyle..." 1

Cek Eren sosyal medya hesabından "Abacı’yı Ankara Cebeci mezarlığına defnetmeyi bir kere daha düşünmeli sevgili Saba… En doğrusu Zincirlikuyu…" diyerek şu paylaşımı yaptı:

Muazzez Abacı nın vasiyetiydi! Cenk Eren den itiraz: "Güvenlik endişesiyle..." 2

"MEZARI BAŞINDA ANMAYA KİMSE GİDEMEZ"

"Muazzez Abacı’yı Ankara Cebeci Mezarlığı’na defnetmeyi bir kere daha düşünmeli sevgili Saba; o mezarlık 1935’de kurulmuş şu anda çok bakımsız benim aile büyüklerimden bazıları orada yatıyor ama biz güvenlik endişesiyle yıllardır ziyarete gidemiyoruz. (Ne kastettiğimi o bölgeye yakın yerde yaşayanlar bilir) Saba Hanım Amerika’da yaşadığı için bilmiyor olabilir.

Mesela seneye Muazzez Hanım'ı mezarı başında anmaya kimse gidemez. Vasiyeti o yöndeyse bile Muazzez Hanım da bilmediği için demiştir. En doğrusu Zincirlikuyu’ya defnedilmesidir sevenleri bir Fatiha okur bir çiçek bırakır. Lütfen hem ailesi hem de devlet sanatçısı olduğu için Bakanlık Saba Hanım'la bir kere daha konuşmalı.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddialı seçim! Arkasını dönünce bir bakan bir daha baktıİddialı seçim! Arkasını dönünce bir bakan bir daha baktı
Sahaya mayoyla atlamıştı! Yeni mesleğiyle şaşırttıSahaya mayoyla atlamıştı! Yeni mesleğiyle şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Muazzez Abacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.