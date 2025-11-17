MAGAZİN

Muazzez Abacı'ya son görev! Ankara'da cenaze töreni

ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu’nda tören düzenlendi. Abacı babasının yanında toprağa verilecek.

Sanatçı Muazzez Abacı, ABD'de 12 Kasım'da 78'inci doğum gününde kalp kriz geçirerek yaşamını yitirdi. Abacı'nın cenazesi, İstanbul’da gerçekleştirilen törenin ardından Ankara’ya getirildi.

Abacı için TRT Ankara Radyosu’nda tören düzenlendi. Törene, Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, torunu Sarah Anderson, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Abacı'nın kızı, torunu ve yakınları, tören öncesi taziyeleri kabul etti. Törende, Abacı’nın hayat hikayesi anlatıldı, Kur’an-ı Kerim okundu.

Daha sonra Abacı için helallik istendi. Muazzez Abacı'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Kaynak: DHA

