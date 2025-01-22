Müge Anlı canlı yayında konuşmakta zorlandı! Kartalkaya faciasından acı haberi açıkladı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen otelde 76 kişi hayatını kaybetti.

Kartalkaya'daki faciadan Müge Anlı'da acı haberi aldı. Ünlü sunucu, komşusu ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini canlı yayında açıkladı.

KONUŞMAKTA ZORLANDI

Müge Anlı bu haberi paylaşırken konuşmakta zorlandı. Ünlü sunucu 'yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın' ifadelerini kullandı.