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  4. Müge Anlı canlı yayında konuşmakta zorlandı! Kartalkaya faciasından acı haberi açıkladı

Müge Anlı canlı yayında konuşmakta zorlandı! Kartalkaya faciasından acı haberi açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.01.2025 12:43
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü. 76 kişinin hayatını kaybettiği faicada Müge Anlı'da acı haberi aldı. Ünlü sunucu canlı yayında konuşmakta zorlandı.

Müge Anlı canlı yayında konuşmakta zorlandı! Kartalkaya faciasından acı haberi açıkladı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen otelde 76 kişi hayatını kaybetti.

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Kartalkaya'daki faciadan Müge Anlı'da acı haberi aldı. Ünlü sunucu, komşusu ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini canlı yayında açıkladı.

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KONUŞMAKTA ZORLANDI

Müge Anlı bu haberi paylaşırken konuşmakta zorlandı. Ünlü sunucu 'yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bolu Müge Anlı kartalkaya kayak merkezi
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