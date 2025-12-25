Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki kızını öldürdüğünü gördü! Yıllarca sesini çıkarmadı

4 yaşında kaybolan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşuluyor. Günlerdir canlı yayında ekrana gelen iddialar ise kan donduruyor.

Emine'nin 1995 yılında kaybolmasına ilişkin en büyük iddia ise üvey babasının istismarına uğrayıp öldürüldüğü yönündeydi. 2 kızına da tecavüz ettiği söylenen Ercan Yılmaz'ın üvey kızını öldürerek tesbih makinesinde parçaladığı iddiaları infial yarattı.

Uzun süre yayında sessiz kalan anne Raziye ise kan donduran itirafta bulundu. Raziye Hanım, "Çektiğim çileleri siz bir görseydiniz… Hâlâ gözlerimin önüne bir noktaya bakıp kalıyorum, kızımın her parçasını tekrar tekrar görüyorum. Ercan beni de öldürmeye kalktı. Doğramaya kalktı beni, dilimi penseyle çekmeye kalktı. Beni ısırıp parçaladığını bilmiyorsunuz. Nutkum tutuluyor" dedi.

Müge Anlı ise "Reklam arasında Selin (Ercan'ın öz kızı) bana parçaları nasıl topladığını anlattı. O zaman Selin'in dediği gibi o çocuğu öldürdüğünü gördün ve sonra Ercan seni dövdü?" dedi.

"PARÇALARI POŞETE KOYMUŞTU"

Raziye Hanım, "Zaten günler önce başladı dövmeye. Oda karanlık, kaç gün olduğunu havanın aydınlandığını bile bilmiyordum. Leğende tespih poşeti vardı. Tespih poşetine koymuştu parçaları sonra öyle verdi elime. Evladımı nereye götürdüğünü bilmiyorum. Bilsem durur muyum?" dedi.

Müge Anlı, "Sen neden anlatmadın polise" diye sorduğunda ise Raziye Hanım, "Beni sadece ailem ile tehdit etmedi, cinayeti senin üstüne yıkarım dedi. Korktum, hiçbir şey bilmiyordum" dedi.