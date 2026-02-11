TikTok fenomenleri sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! Görüntüler hızla yayıldı

TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım'ın Dubai'de turistlerle yaşadığı tartışma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Daha önce Dubai'ye tatile giden TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, bilinmeyen bir nedenle yabancı turistlerle sözlü tartışmaya girdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirine saldıran kadınlar tekme tokat kavga edip, birbirlerini yerlerde sürüklediler. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

TikTok fenomenlerinin sokak ortasındaki bu kavgası sosyal medyada yeniden gündem oldu.

X'te hızla yayılan kavga görüntülerine; 'baya iyi dövüşmüşler', 'saçını başını yolmuşlar' gibi yorumlar yapıldı.