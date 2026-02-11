MAGAZİN

TikTok fenomenleri sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! Görüntüler hızla yayıldı

Öznur Yaslı İkier

TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım'ın Dubai sokaklarında kavga ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Fenomenlerin saç saça baş başa kavgası kısa sürede gündem oldu.

TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım'ın Dubai'de turistlerle yaşadığı tartışma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Daha önce Dubai'ye tatile giden TikTok fenomenleri Hülya Mizgin, Karagül Çağlayan ve Yıldırım, bilinmeyen bir nedenle yabancı turistlerle sözlü tartışmaya girdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirine saldıran kadınlar tekme tokat kavga edip, birbirlerini yerlerde sürüklediler. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

TikTok fenomenlerinin sokak ortasındaki bu kavgası sosyal medyada yeniden gündem oldu.

X'te hızla yayılan kavga görüntülerine; 'baya iyi dövüşmüşler', 'saçını başını yolmuşlar' gibi yorumlar yapıldı.

