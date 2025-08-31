Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonların ilgiyle takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor, saat kaçta soruları araştırılmaya başlandı. Yanıt ise Müge Anlı'dan geldi.

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz arasının ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan ve kayıp dosyalarının aydınlatılması, faili meçhul cinayetlerin çözülmesi gibi konuları ele alan program, milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor.

MÜGE ANLI NE ZAMAN?

Müge Anlı’nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Eylül Pazartesi günü yeni sezona 'merhaba' diyecek...

Müge Anlı ve Atv'nin ortak paylaşımında "O bir televizyon fenomeni... Araştırmacı - Gazeteci Müge Anlı Pazartesi 10.00'da atv'de!" denildi.