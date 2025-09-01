MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Müge Anlı sezona 'merhaba' dedi! İbrahim Tatlıses'in gönderdiği not dikkat çekti

İbrahim Tatlıses yeni sezonuna başlayan Müge Anlı'ya hayırlı olsun çiçeği gönderdi. Aynı zamanda bağış da yapan Tatlıses'in çiçeğe iliştirdiği not ise küs çocuklarına bir gönderme olarak yorumlandı.

Müge Anlı sezona 'merhaba' dedi! İbrahim Tatlıses'in gönderdiği not dikkat çekti
Kubra Akalın

Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni sezon ilk bölümü 1 Eylül'de ekrana geldi. Anlı'ya hayırlı olsun çiçeği yollayan isimlerden biri de İbrahim Tatlıses oldu.

Ayrıca Müge Anlı'nın programına 24 tane tekerlekli sandalye bağışında da bulunan Tatlıses, gönderdiği notla gündeme geldi.

Tatlıses'in gönderdiği notta şu ifadelere yer verdi:

Müge Anlı sezona merhaba dedi! İbrahim Tatlıses in gönderdiği not dikkat çekti 1

"Ben de hayatın bana yaşattıklarından dolayı, tekerlekli sandalyede olmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Bugün, sandalye kardeşlerime küçük de olsa bir destek, umut ışığı olabilmek istedim. Çünkü; affetmek, paylaşmak ve kardeşlik insanı büyüten en büyük değerlerdir. Allah herkese sağlık, huzur ve sabır versin."

Müge Anlı sezona merhaba dedi! İbrahim Tatlıses in gönderdiği not dikkat çekti 2

Bir süredir büyük oğlu Ahmet Tatlı ile ortanca kızı Dilan Çıtak'la küslük yaşayan Tatlıses, mesajındaki ifadelerle, "Acaba çocuklarına bir mesaj mı gönderiyor" dedirtti.

BABASINA KUMANDA ATMIŞTI

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim uzun süredir gündemde. Geçtiğimiz yıl Bodrum’da bir kahvaltı esnasında başlayan sözlü kavga, Çıtak’ın babasına televizyon kumandasını fırlatmasıyla büyüdü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Tatlıses, savcılığa resmi bir şikayette bulundu. Ancak daha sonra şikayetinden vazgeçti. Buna rağmen savcılık, televizyon kumandasını Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesi gereğince “silah” olarak değerlendirip dosyayı kamu davasına dönüştürdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hilal Özdemir'in katledilmesi sonrası yaptığı yorum 'pes' dedirtti! Tepkiler çığ gibi büyüdüHilal Özdemir'in katledilmesi sonrası yaptığı yorum 'pes' dedirtti! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Oğlu 19 yaşına bastı! Son haliyle şaşırttıOğlu 19 yaşına bastı! Son haliyle şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

"Eşcinsel değilim" demişti! 'Sana ne olmuş?' dedirtti! Kimse tanıyamıyor

"Eşcinsel değilim" demişti! 'Sana ne olmuş?' dedirtti! Kimse tanıyamıyor

Tatilden sonra dönmemişti! Sürpriz ayrılık

Tatilden sonra dönmemişti! Sürpriz ayrılık

Milyonlar maaş düzenlemesi bekliyordu, uzman isim açıkladı

Milyonlar maaş düzenlemesi bekliyordu, uzman isim açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.