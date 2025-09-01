Müge Anlı sezona 'merhaba' dedi! İbrahim Tatlıses'in gönderdiği not dikkat çekti

Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni sezon ilk bölümü 1 Eylül'de ekrana geldi. Anlı'ya hayırlı olsun çiçeği yollayan isimlerden biri de İbrahim Tatlıses oldu.

Ayrıca Müge Anlı'nın programına 24 tane tekerlekli sandalye bağışında da bulunan Tatlıses, gönderdiği notla gündeme geldi.

Tatlıses'in gönderdiği notta şu ifadelere yer verdi:

"Ben de hayatın bana yaşattıklarından dolayı, tekerlekli sandalyede olmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Bugün, sandalye kardeşlerime küçük de olsa bir destek, umut ışığı olabilmek istedim. Çünkü; affetmek, paylaşmak ve kardeşlik insanı büyüten en büyük değerlerdir. Allah herkese sağlık, huzur ve sabır versin."

Bir süredir büyük oğlu Ahmet Tatlı ile ortanca kızı Dilan Çıtak'la küslük yaşayan Tatlıses, mesajındaki ifadelerle, "Acaba çocuklarına bir mesaj mı gönderiyor" dedirtti.

BABASINA KUMANDA ATMIŞTI

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim uzun süredir gündemde. Geçtiğimiz yıl Bodrum’da bir kahvaltı esnasında başlayan sözlü kavga, Çıtak’ın babasına televizyon kumandasını fırlatmasıyla büyüdü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Tatlıses, savcılığa resmi bir şikayette bulundu. Ancak daha sonra şikayetinden vazgeçti. Buna rağmen savcılık, televizyon kumandasını Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesi gereğince “silah” olarak değerlendirip dosyayı kamu davasına dönüştürdü.