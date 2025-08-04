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Müge Anlı yeni sezon ne zaman? Müge Anlı ile Tatlı Sert yayın tarihi...

ATV ekranlarının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yeni sezonuyla ne zaman geri dönecek? 2025 sezonu için izleyicilerin merakla beklediği tarih araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak, belli oldu mu? İşte detaylar…

Müge Anlı yeni sezon ne zaman? Müge Anlı ile Tatlı Sert yayın tarihi...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yaz tatiline girmesinin ardından yeni sezon için geri sayım başladı. Müge Anlı'nın 2025-2026 sezonuna ne zaman başlayacağı, milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyor.

Program, 2024-2025 sezonunu 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan final bölümüyle tamamlamıştı.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman? Müge Anlı ile Tatlı Sert yayın tarihi... 1

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Müge Anlı'nın programı geleneksel olarak Eylül ayının ikinci haftası izleyiciyle buluşuyor. Geçmiş yıllardaki yayın takvimleri incelendiğinde, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının genellikle Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında yeni sezona başladığı görülüyor. Ancak, ATV kanalından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman? Müge Anlı ile Tatlı Sert yayın tarihi... 2

Dolayısıyla, kesin başlangıç tarihi henüz belli değil. Ancak, çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, programın Eylül ayının ilk haftası (Beklenen yeni sezon tarihi: 9 Eylül 2025 Salı) içerisinde ekranlara dönmesi bekleniyor.

Yeni sezonda da Müge Anlı ve ekibi, kayıp vakalarını aydınlatmaya, faili meçhul cinayetleri çözmeye ve toplumsal sorunlara dikkat çekmeye devam edecek

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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