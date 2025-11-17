MAGAZİN

Engin Altan Düzyatan Dubai'ye yerleşti! Ülkeyi terk etme sebebini açıkladı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan tasını tarağını toplayıp ülkeyi terk etmeye karar verdi. Dubai'ye yerleşen Düzyatan bu kararın sebebinin çocuklarının eğitimi olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar’ın Dubai’ye taşındığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailelerinin yurt dışına yerleşme kararı merak konusu olurken, ünlü oyuncudan sonunda açıklama geldi.

Bir etkinlikte ilk kez konuşan Düzyatan, taşınma kararının tamamen çocuklarının eğitimi için alındığını belirtti. Emir Aras ve Alara’nın Dubai’de okula başladığını söyleyen başarılı oyuncu, kararın nedenini şu sözlerle anlattı:

"Ben git-gel yapıyorum ama çocuklar orada okula başladı. Daha iyi dil eğitimi alsınlar, uluslararası arkadaşları olsun. Onların ileride çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Okulları bitince de gelsinler memleketlerinde hizmetlerine devam etsinler."

Ünlü çiftin Dubai kararı sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun ülkesini terk etmesini eleştirdi.

Engin Altan Düzyatan
