Müjdat Gezen'den Aybüke Pusat'a iş teklifi: "Gel bize hocalık yap, işin hazır"

Aybüke Pusat'ın boykot açıklaması oyuncuyu işinden etti. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahit Sobacı, Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden boykot çağrısı ile ilgili paylaşımları gerekçesiyle çıkarıldığını duyurdu.

Sobacı, 2 Nisan'da X hesabından yazılı açıklamada "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir" denildi.

Aybüke Pusat'a ünlü isimlerden mesaj yağarken Müjdat Gezen de genç oyuncuya iş teklifinde bulundu.

Müjdat Gezen "TRT’de bir dizide oynuyormuş. Boykota destek verince işine son vermişler. TRT yöneticileri... Yakında sizler de kendinize iş arayacaksınız. Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır" dedi.