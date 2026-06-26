Müjdat Gezen’e hapis cezası! O sözler başını yaktı

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, usta oyuncu Müjdat Gezen'i YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına mahkûm etti.

Dava, Gezen'in "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" adlı YouTube kanalında Mayıs 2024'te yayımlanan "Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Dersine Girdik" başlıklı programda kullandığı ifadeler üzerine açıldı.

Yargılama sırasında söz konusu ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Gezen, halkın dini değerlerini aşağılama veya kin ve düşmanlığa sevk etme amacı taşımadığını savundu.

''ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM''

Usta sanatçı, savunmasında söz konusu sözlerini hatırlattı ve şöyle söyledi:

"Bu beyanlarda geçen 'Müslümanlarda bir adet vardır biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu'daki çok sevdiğim bir laftan dolayı. anan mutlaka anandır baban belki babandır. Doğru değil mi? Anne garanti' beyanım Peygamberimiz Hz Muhammed'in söylediği gibi de 'Cennet anaların ayakları altındadır.' Benim buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek için kullanılmıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesi kapsamında önce 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, Gezen'in daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Karar kapsamında Gezen, 5 yıl süreyle denetim altında tutulacak.