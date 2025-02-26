Müjde Ar kaza sonrası yaşadıklarını anlattı! "Koca otobüs bizi adeta biçti"

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Müjde Ar, eşi Mehmet Ercan Karakaş ile trafik kazası geçirdi. Olayın şokundan kendisine gelemeyen Müjde Ar'ın kazada sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildi.

Müjde Ar, Etiler'de geçirdiği kaza sonrasında sağlık durumunu açıkladı.

Otobüsle çarpıştığı kaza sonrasında Olcay Ünal Sert’e konuşan başarılı oyuncu Müjde Ar, “Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil” dedi.

MÜJDE AR'IN SAĞLIK DURUMU

Kazadan dolayı hafif ağrı gördüğüne değinen usta oyuncu Müjde Ar, “Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var” ifadelerini kullandı.

Yaşanan kazanın şokunu atlatamayan usta isim "Ben deprem oldu üzerimize bir bina yıkıldı sandım" dedi.