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Müjde Uzman'dan Mahir Polat isyanı! "Yapmayın etmeyin durun artık!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Oyuncu Müjde Uzman bu duruma tepkisiz kalmadı.

Müjde Uzman'dan Mahir Polat isyanı! "Yapmayın etmeyin durun artık!"
Kubra Akalın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastalığı gündemde.

Polat, bir süredir tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde yükselen tansiyonunun düşmemesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye jandarma ve polis ekipleri nezaretinde getirilen Polat’a ilk müdahalede bulunuldu. Edinilen bilgilere göre, Mahir Polat’ın tansiyonunun yükseldiği buna bağlı olarak müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

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"KÖTÜ NİYET ARARIM"

Mahir Polat’ın tedavi gördüğü hastanede sağlık durumunun izlendiği açıklanırken bu konuda sosyal medyada tepkiler vardı. Polat'ın serbest kalması gerektiğini düşünen sosyal medya kullanıcıları sosyal medyada pek çok paylaşım yaptı. Oyuncu Müjde Uzman da sessiz kalmadı. Oyuncu Müjde Uzman sosyal medyada şu sözlerle sitem etti:

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"Bakın Mahir Polat’a bir şey olursa (Allah korusun) korkunç bir haksızlık, adaletsizlik, insanlık dışı bir durum olacağı gerçeğinin yanında, ülke hazine değerinde, paha biçilemez, yeri doldurulamaz birini kendi elleriyle yok etmiş olur. Sebepleri, amaçları sorgularım, kötü niyet ararım, bulmam da hiç zor olmaz. Yapmayın etmeyin durun artık!"

Mynet'in Sesi
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Mahir Polat Müjde Uzman ekrem imamoğlu operasyonu
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