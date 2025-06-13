Müjde Uzman'ın iddialı dövmesinden sonra bacağındaki morluk dikkat çekti

Kızılcık Şerbeti’ndeki Alev karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Müjde Uzman, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Diziden ayrıldıktan sonra “Kral Kaybederse” dizisinin kadrosuna katılan Uzman tatilde kameralara yakalanmıştı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre arkadaşlarıyla tatile çıkan güzel oyuncunun geçtiğimiz günlerde göbeğinin hemen altındaki dövmesi dikkat çekmişti.
Yalıkavak’ta objektiflere yansıayan oyuncu gün boyu güneşin keyfini çıkardı.
Uzman’ın bacağındaki büyük morluk ise dikkatlerden kaçmadı.
Morluğun bir yaz kazasından kaynaklandığı tahmin edilirken, Uzman’ın keyfinden bir şey kaybetmediği gözlemlendi. Her zamanki gibi fit görünümüyle beğeni toplayan oyuncunun düzenli spor yaptığı ve sağlıklı yaşamına özen gösterdiği biliniyor.
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