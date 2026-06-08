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Mükremin Gezgin'e erişim engeli! Yeni tahliye olmuştu

Geçtiğimiz günlerde tahliye olan fenomen Mükremin Gezgin’in resmi Instagram hesabına erişim engeli getirildiği ortaya çıktı. Dilan Polat'ın da hesabı geçtiğimiz gün kapatılmıştı.

Mükremin Gezgin'e erişim engeli! Yeni tahliye olmuştu

Sosyal medya fenomenlerine erişim engeli kararı peş peşe geldi. Tutuklanan ve yaklaşık 4 ay cezaevinde kalan Mükremin Gezgin, 5 Haziran'da tahliye edilmişti. Tahliye kararından kısa süre sonra flaş bir karar daha alındı.

Fenomen Mükremin Gezgin'in Instagram hesabı Türkiye'den erişime kapatıldı.

Mükremin Gezgin e erişim engeli! Yeni tahliye olmuştu 1

Mükremin Gezgin’in hesabına getirilen erişim engeli, sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen adli süreçler ve alınan tedbirler kapsamında gerçekleşti.

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Can Polat'ın hayatını kaybetmesi sonrası Dilan Polat'a da erişim engeli gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesi kararı almıştı.

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Mükremin Gezgin
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