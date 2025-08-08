Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti! Umman Özkul kaç yaşında öldü?

'Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Bizim Aile', 'Gülen Gözler', 'Mavi Boncuk' gibi Yeşilçam'a damga vuran filmlerde yer alan usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul kanser hastalığıyla mücadale ediyordu. 75 yaşındaki Umman Özkul, 7 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Acı haberi, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU

Vefat haberini yayımlayan Güner Özkul, cenaze töreniyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Özkul açıklamasında "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

HASTALIĞINDA BAŞINDAN AYRILMADI

Münir Özkul'a hastalığı sürecinde son eşi Umman Özkul bakmıştı. Eşine görür görmez aşık olduğunu söyleyen Umman Özkul, ona olan düşkünlüğü ile biliniyordu.

Münir Özkul'un vefatının ardından, Umman Özkul, yaşadığı acıyı, 'Öyle yatalak kalsaydı yeter ki benim olsaydı' sözleriyle ifade etmişti.

Umman Özkul, verdiği bir röportajda; "Evliliğimiz 40 yıllıktı. Aramızda 27 yaş vardı. Ama bu hiç sorun olmadı. Münir'e ilk görüşte aşık olmuştum. O bana daha sonra aşık oldu. Ben yatağa bağımlı olsaydım, eminim o bana çok daha iyi bakardı. Münir mükemmeldi. Benden önceki üç eşiyle de çok iyi anlaşmıştı. Eski eşlerine büyük değer verirdi. Hiçbir eşi için kötü laf söylemezdi. Bu uzun hastalık sürecinde hepsi üzerlerine düşen görevi yaptı. Bu yolu tek başıma yürümedim. Münir'e aşık son kadın bendim. Aşkımı yaşatmak için de aşkla uğraştım." sözleriyle usta sanatçıya olan hislerini dile getirmişti.