Murat Arkın Bayhan'a pala fırlattı, ortam gerildi: "Küfürlü konuşma"

Survivor 2026’da ada hayatı her geçen bölüm daha çarpıcı anlara sahne oluyor. Yarışmacıların barınma ve hayatta kalma mücadelesi bu kez yılan paniğiyle kesintiye uğradı. Ünlüler takımının kaldığı barakaya giren yılan, yarışmacılar arasında büyük korku yarattı.

Olay sırasında Bayhan, yılanı uzaklaştırmak için palayla müdahale etmek istedi. Ancak Murat Arkın’ın palayı vermemesi tartışmanın fitilini ateşledi. Yarışmacıların ısrarına rağmen palayı teslim etmeyen Arkın, kısa süre sonra karanlıkta palayı Bayhan’a doğru fırlattı.

Fragmanda yer alan görüntülerde Bayhan’ın Murat Arkın’a, “Sakin ol. Biz görüyoruz burada. Küfürlü konuşma. Ağzını bozma” sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.

Survivor 2026’da zorlu ada şartları, açlık ve yorgunluğun yarışmacılar üzerindeki etkisi her geçen gün daha belirgin hale gelirken, yaşanan bu olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Seyirciler "Bayhan haklı", "O palayı kime fırlatsan sinirlenir", "Çok saçma hareket pala öyle atılır mı?", "Murat ne yapıyor çok saçma" yorumlarında bulundu.