MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Murat Arkın Bayhan'a pala fırlattı, ortam gerildi: "Küfürlü konuşma"

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanı olay yarattı. Ünlüler takımının barakasına giren yılan adada paniğe neden olurken, Bayhan ile Murat Arkın arasında yaşanan “pala” gerilimi tansiyonu yükseltti.

Murat Arkın Bayhan'a pala fırlattı, ortam gerildi: "Küfürlü konuşma"

Survivor 2026’da ada hayatı her geçen bölüm daha çarpıcı anlara sahne oluyor. Yarışmacıların barınma ve hayatta kalma mücadelesi bu kez yılan paniğiyle kesintiye uğradı. Ünlüler takımının kaldığı barakaya giren yılan, yarışmacılar arasında büyük korku yarattı.

Olay sırasında Bayhan, yılanı uzaklaştırmak için palayla müdahale etmek istedi. Ancak Murat Arkın’ın palayı vermemesi tartışmanın fitilini ateşledi. Yarışmacıların ısrarına rağmen palayı teslim etmeyen Arkın, kısa süre sonra karanlıkta palayı Bayhan’a doğru fırlattı.

Murat Arkın Bayhan a pala fırlattı, ortam gerildi: "Küfürlü konuşma" 1

Fragmanda yer alan görüntülerde Bayhan’ın Murat Arkın’a, “Sakin ol. Biz görüyoruz burada. Küfürlü konuşma. Ağzını bozma” sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.

Murat Arkın Bayhan a pala fırlattı, ortam gerildi: "Küfürlü konuşma" 2

Survivor 2026’da zorlu ada şartları, açlık ve yorgunluğun yarışmacılar üzerindeki etkisi her geçen gün daha belirgin hale gelirken, yaşanan bu olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Seyirciler "Bayhan haklı", "O palayı kime fırlatsan sinirlenir", "Çok saçma hareket pala öyle atılır mı?", "Murat ne yapıyor çok saçma" yorumlarında bulundu.

Murat Arkın Bayhan a pala fırlattı, ortam gerildi: "Küfürlü konuşma" 3


İşte gündem olan Survivor fragmanı:

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat çeken hata! "Netflix bunu nasıl kaçırdı?"Dikkat çeken hata! "Netflix bunu nasıl kaçırdı?"
NOW'un yeni dizisi reyting listesini alt üst etti!NOW'un yeni dizisi reyting listesini alt üst etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bayhan Murat Arkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.