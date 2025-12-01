Murat Cemcir öldü mü yaşıyor mu? Hastalığı ne? Murat Cemcir kaç yaşında?

‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’ ve ‘Düğün Dernek’ gibi unutulmaz yapımlarla milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Murat Cemcir’den kötü haber geldi. 2. Sayfa’da yer alan bilgilere göre başarılı oyuncu yoğun bakımda tedavi görüyor. Gelişmenin ardından sosyal medyada “Murat Cemcir öldü mü?”, “Murat Cemcir’in sağlık durumu nasıl?”, “Murat Cemcir yaşıyor mu?” soruları hızla gündem oldu.

MURAT CEMCİR SAĞLIK DURUMU

Geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanan Murat Cemcir’in ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İlk kontrollerde ünlü oyuncunun iç kanama geçirdiği tespit edildi. 2. Sayfa’nın paylaştığı habere göre Murat Cemcir’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Şu an için hayatını kaybettiğine dair bir bilgi bulunmuyor; Cemcir yaşıyor ancak sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

MURAT CEMCİR YAŞI

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Murat Cemcir, 30 Kasım 1976 tarihinde Tokat’ta dünyaya geldi.