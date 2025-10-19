MAGAZİN

Murat Ceylan ve Sude Zülal Güler'den aşk pozları! Artık saklamıyorlar

Survivor sunucusu Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler aşklarını artık saklamıyor. Çift romantik karelerini sosyal medyadan paylaştı.

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımlarıyla ve aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Survivor yarışmasıyla üne kavuşan sunucu Murat Ceylan ile oyuncu Sude Zülal Güler'in yeni bir aşka yelken açtı. Bir süre gözlerden uzak aşklarını yaşayan ikili artık aşklarını gizleniyor.

Murat Ceylan ve Sude Zülal Güler den aşk pozları! Artık saklamıyorlar 1

İlişkilerini artık saklamayan ikili, yeni romantik karelerini sosyal medyadan da yayınlandı.

Kenan Doğulu konserine giden ikiliden Ceylan, sevgilisiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

