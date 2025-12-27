MAGAZİN

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Kızı Tuğyan'ın uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu'da ‘ev hapsi’ cezasına çarptırılmıştı. Güllü'nün kızı Tuğyan'ın o gece uyuşturucu etkisinde olduğu iddiası gündeme gelmişti. Tuğyan'ın uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı.

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi.

Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu'da ‘ev hapsi’ cezasına çarptırılmıştı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun olay gecesi uyuşturucu etkisinde oldukları iddiası gündeme gelmişti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılık ifadesinde “Ablam ve Sultan uyuşturucu madde kullanmış olabilir” demişti.

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’dan saç ve kan örnekleri alındı. Örnekler analiz için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TEST SONUCU ORTAYA ÇIKTI

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre; hazırlanan raporda, “Yukarıda belirtilen yöntemlerle yapılan analiz sonucu; sistematiğimizdeki uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştır” ifadesine yer verildi.

Güllü
