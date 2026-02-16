Murat Dalkılıç'ın pantolonu ıslandı! "Annem aradı; altıma yaptığımı zannetmiş"

Hem özel hayatı hem de sağlık sorunlarıyla son dönemde gündeme gelen Murat Dalkılıç X'te konuşuldu.

Özgü Kaya ile bir süredir aşk yaşayan ünlü popçu Murat Dalkılıç sahnelere döndü. Şarkıcının görüntüleri ise hızla yayıldı.

Sahne performansı sırasında pantolonunun arka kısmındaki belirgin ıslaklık, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dalkılıç, “Ya hakkaten alemsiniz annem aradı; Sahnede altıma yaptığımı zannetmiş üzülmüş. Evlat işte 40 yaşından sonra bile altına yapabilir sonra hiç bişey yokmuş gibi oynamaya devam eder hatta.O geçen yaz Ağustos’ta Antalya sıcağında çekilmiş bir video hava 50 derece.. “