Ücret karışığı özel fotoğraf ve video... OnlyFans operasyonunda yeni gelişme! Gözaltında görüntülendiler

OnlyFans operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında 'ünlü' isimlerinde yer aldığı 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konulmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da, mahkeme kararıyla erişime engellenen OnlyFans üzerinden içerik üretenlere operasyon düzenlenmişti. Türkiye'nin gündemine oturan yeni operayon dalgasında 16 şüpheli gözaltına alınmış; şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konulmuştu. Bu sabah ise yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

ONLYFANS DETAYI

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

ÜCRET KARŞILIĞI ÖZEL İÇERİK

Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi.

Ücret karışığı özel fotoğraf ve video... OnlyFans operasyonunda yeni gelişme! Gözaltında görüntülendiler 1

Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi.

ARALARINDA TANINMIŞ İSİMLER DE VAR

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Operasyon kapsamında, Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu gözaltına alındı.

KİMİ CEZAEVİNDE KİMİ YURT DIŞINDA

Şüphelilerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya cezaevinde olduğu, şüphelilerden Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

Ücret karışığı özel fotoğraf ve video... OnlyFans operasyonunda yeni gelişme! Gözaltında görüntülendiler 2

YENİ GELİŞME

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

