Murat Ormiyak huzurevinde yaşıyor! "Kimse ziyaretime gelmiyor"

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Vedat Müdür karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Murat Ormiyak'ın son hali merak konusu oldu. X'te paylaşılan videolar sonrası Murat Ormiyak'ın huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı.

Tatlı Röportajlar'ın ziyaret ettiği Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak sözleriyle yürek burktu.

Ormiyak kendisine ziyarete gelen ekibi görünce çok mutlu oldu ve "Ne iyi ettiniz ziyaretime geldiniz. Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki... Çok mutlu oldum beni mutlu ettiniz" dedi.

Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak bu sözleri söylerken gözyaşlarını da tutamadı.

Oyuncu geçtiğimiz yıllarda yeniden görüntülenmiş ve "Artık teklif gelmiyor. Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim. Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki" demişti.

Sosyal medyada Arka Sokaklar oyuncularına eleştiriler geldi ve "Ayıp etmişler", "Yazık keşke ziyaret etseler" yorumları yapıldı.