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Murat Ormiyak huzurevinde yaşıyor! "Kimse ziyaretime gelmiyor"

Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak son haliyle görenleri üzdü. Uzun süredir huzurevinde yaşayan Ormiyak kendisini ziyaret eden bir konuğuna "Kimse beni ziyarete gelmiyor" dedi. O anlar yürek burktu.

Murat Ormiyak huzurevinde yaşıyor! "Kimse ziyaretime gelmiyor"

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Vedat Müdür karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Murat Ormiyak'ın son hali merak konusu oldu. X'te paylaşılan videolar sonrası Murat Ormiyak'ın huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı.

Tatlı Röportajlar'ın ziyaret ettiği Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak sözleriyle yürek burktu.

Ormiyak kendisine ziyarete gelen ekibi görünce çok mutlu oldu ve "Ne iyi ettiniz ziyaretime geldiniz. Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki... Çok mutlu oldum beni mutlu ettiniz" dedi.

Murat Ormiyak huzurevinde yaşıyor! "Kimse ziyaretime gelmiyor" 1

Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak bu sözleri söylerken gözyaşlarını da tutamadı.

Murat Ormiyak huzurevinde yaşıyor! "Kimse ziyaretime gelmiyor" 2

Oyuncu geçtiğimiz yıllarda yeniden görüntülenmiş ve "Artık teklif gelmiyor. Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim. Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki" demişti.

Murat Ormiyak huzurevinde yaşıyor! "Kimse ziyaretime gelmiyor" 3

Sosyal medyada Arka Sokaklar oyuncularına eleştiriler geldi ve "Ayıp etmişler", "Yazık keşke ziyaret etseler" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
demekı bu fanı dünyanın hiç bir güzeligine aldanama hepsı gecici amma bir gerecek var o da canabı allah bizleri hiç terek etmez takı sen canabı allahı untmazsan sen onu unutursan o senı unutur
allah kimseyi sahipsiz ve umutsuz bırakmasın aslında herkes aralıklarla huzurevlerinde kalanları ziyaret etme çok mutluluk olur
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