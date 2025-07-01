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Murat Övüç'ten şoke eden ifadeler! "Nihal Candan gerçekten intihar mı etti?" diye sorulunca intihar eden eski sevgilisini hatırlattı

Anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan gittikçe zayıflayarak yattığı hastanede bir süre tedaviyi reddetti. 30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ölümünden kısa süre sonra Murat Övüç şoke eden ifadeler kullandı. Fenomen Nihal Candan'ın 6. kattan atlayan eski sevgilisini hatırlattı.

Murat Övüç'ten şoke eden ifadeler! "Nihal Candan gerçekten intihar mı etti?" diye sorulunca intihar eden eski sevgilisini hatırlattı
Kubra Akalın

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan ikinci kez kalbinin durmasının ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Nihal Candan'ın tedaviyi reddetmesi 'intihar' iddialarını da beraberinde getirdi. Fenomen Murat Övüç ise bu konudaki sözleriyle tepki çekti.

Murat Övüç ten şoke eden ifadeler! "Nihal Candan gerçekten intihar mı etti?" diye sorulunca intihar eden eski sevgilisini hatırlattı 1

"YORUMSUZ" DİYEREK...

Katıldığı yayında "Sence Nihal Candan gerçekten intihar mı etti?" sorusu üzerine Murat Övüç şu ifadeleri kullandı:

"Nihal'in geçmişini bilir misiniz? Nihal'in evli bir sevgilisi vardı. Çok büyük bir aşk yaşadılar. Olmadı bitti sonra o çocuk 6. kattan atladı ve intihar etti. Eşi günlerce Nihal'e beddua etti. 'Sen benim yuvamı yıktın' diye ah etti. Burası yorumsuz..."

Murat Övüç ten şoke eden ifadeler! "Nihal Candan gerçekten intihar mı etti?" diye sorulunca intihar eden eski sevgilisini hatırlattı 2

Murat Övüç'ün mimiklerine ve açıklamasına "Ölünün arkasından konuşmayın", "Nihal'i konuşmayı bırakın", "Kadın öldü yine huzur bulamadı" eleştirileri yapıldı.

UZUN SÜRE BİTKİSEL HAYATTA KALDI

Nihal Candan’ın sevgilisi Hakan Boy, Ağustos 2020'de evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Boy, uzun süre bitkisel hayatta kaldı. Hakan Boy’un ayrılık nedeniyle intihara teşebbüs ettiğinin konuşulmasına dair Candan o dönem şunları söylemişti:

Murat Övüç ten şoke eden ifadeler! "Nihal Candan gerçekten intihar mı etti?" diye sorulunca intihar eden eski sevgilisini hatırlattı 3

“40 yaşında yetişkin bir adamdan bahsediyoruz. Liseli gibi haber yapmak doğru değil. Evet birbirimize çok bağlıydık. Ben defalarca ayrılmaya çalıştım ve o akışta barışıyordum. İntihar olduğunu düşünmüyorum. Ben onu öyle tanımıyorum. İki çocuğu var ve çocuklarına düşkün bir adam."

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Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç Nihal Candan
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