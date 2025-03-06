Mustafa Karataş bu sefer iftarda gelen soruyla şoke oldu! "Kocamı tahrik ediyor" deyince sözünü kesip uyardı: Söyleme bana...

Ramazan ayında iftar ve sahur programlarıyla dikkat çeken ilahiyatçılardan biri de Prof. Dr. Mustafa Karataş. Ünlü ilahiyatçı canlı yaptığı yayınlarda gelen soruları da yanıtlıyor.

Programa telefonla katılan kadın seyirci Prof. Dr. Karataş'ı sorusuyla şoke etti. Kadın seyirci "Hocam benim eşimin dayısıyla, dayısının kızıyla görüşmüyoruz 7 yıldır

küsüz. Neden de eşime sarkıntılık yapıyor gözümün önünde ve tahrik ediyor" diyerek yayına damga vurdu.

Konuyu anlayamayan ilahiyatçı kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra "E dayısının kızıysa görüşmeyin. Eğer onla konuşursa vebali olur mu bak canına, namusuna malına zarar geliyorsa akrabanla alakayı kesebilirsin" dedi.

"SÖYLEME BANA NE OLURSUN?"

Seyirci "Hocam" diyerek devam etmek isteyince Mustafa Karataş hemen müdahale ederek "İftar saati bak çocuklar da var o tür şeyleri çok konuşmayın uzak durun oldu mu kardeşim? Günah olmasın" dedi.

Ancak seyirci "Bana şöyle söyledi" diyerek devam etmek isteyince ünlü ilahiyatçı "Söylediğini söyleme bana ne olursun? Sen şimdi çok şikayet olsun diye de konuştun ismini vermedin iyi ki" diyerek konuşmayı kesti.