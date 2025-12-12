Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer boşanıyor: Aylık 3 milyon 300 bin TL nafaka ve 1.5 milyar TL tazminat

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül’ün boşanma davası rekor tazminat ve nafaka ile konuşulacak!

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Revna Sarıgül, ihanet iddiasıyla Ömer Sarıgül’e açtığı davada 2 çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için aylık 1.5 milyon TL nafaka istedi. Yani toplam; 3 milyon 300 bin TL.

Revna Sarıgül bununla da kalmadı tazminat olarak da 1.5 milyar TL talep etti. Turizmci Ömer Sarıgül karşı davaya hazırlanıyor.

Öte yandan defalarca kez aldatıldığını öğrenen Revna Sarıgül Ömer Sarıgül için uzaklaştırma kararı da aldırdı.