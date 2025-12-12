MAGAZİN

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer boşanıyor: Aylık 3 milyon 300 bin TL nafaka ve 1.5 milyar TL tazminat

Mustafa Sarıgül'ün kendisi kadar oğulları da gündeme geliyor. Emir Sarıgül'ün özel hayatından sonra şimdi de Ömer Sarıgül gündemde. Revna Sarıgül açtığı boşanma davasında rekor tazminat istedi. İşte detaylar...

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer boşanıyor: Aylık 3 milyon 300 bin TL nafaka ve 1.5 milyar TL tazminat

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül’ün boşanma davası rekor tazminat ve nafaka ile konuşulacak!

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Revna Sarıgül, ihanet iddiasıyla Ömer Sarıgül’e açtığı davada 2 çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için aylık 1.5 milyon TL nafaka istedi. Yani toplam; 3 milyon 300 bin TL.

Mustafa Sarıgül ün oğlu Ömer boşanıyor: Aylık 3 milyon 300 bin TL nafaka ve 1.5 milyar TL tazminat 1

Revna Sarıgül bununla da kalmadı tazminat olarak da 1.5 milyar TL talep etti. Turizmci Ömer Sarıgül karşı davaya hazırlanıyor.

Mustafa Sarıgül ün oğlu Ömer boşanıyor: Aylık 3 milyon 300 bin TL nafaka ve 1.5 milyar TL tazminat 2

Öte yandan defalarca kez aldatıldığını öğrenen Revna Sarıgül Ömer Sarıgül için uzaklaştırma kararı da aldırdı.

