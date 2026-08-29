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Güneşin Doğduğu Yer için karar verildi! Tarih belli oldu

Yeni sezonda atv’de ekrana gelecek olan TIMSBI Productions imzası taşıyan, iddialı yapım 'Güneşin Doğduğu Yer' için karar verildi. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizi 17 Eylül'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

Güneşin Doğduğu Yer için karar verildi! Tarih belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Yeni yayın döneminde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve senaryosuyla sezona damga vurması beklenen Güneşin Doğduğu Yer dizisi için karar verildi.

Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizinin yayın günü değiştirildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 10 Eylül'de seyircisiyle buluşması planlanan dizi 17 Eylül Perşembe akşamı atv ekranlarında olacak.

Güneşin Doğduğu Yer için karar verildi! Tarih belli oldu 1

AFİŞ YAYINLANDI
Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay ve Devrim Yakut’un yer aldığı afiş göz kamaştırdı. Dizinin yıldız isimlerini ilk kez bir araya getiren afiş, yeni sezona dair merakı ve heyecanı artırdı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER KONUSU NE?
Güneşin Doğduğu Yer'in hikâyesi Almanya'da başlayacak, ardından Adana'ya uzanacak. Kenan Kozan'ın geçmişi, ailesi ve Adana'da karşılaşacağı olaylar çevresinde şekillenecek dizide aile bağlarının, güç mücadelelerinin, aşkın ve geçmişten taşınan hesapların öne çıkması bekleniyor.

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Burak Özçivit Sibel Taşçıoğlu
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