Güneşin Doğduğu Yer için karar verildi! Tarih belli oldu

Yeni yayın döneminde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve senaryosuyla sezona damga vurması beklenen Güneşin Doğduğu Yer dizisi için karar verildi.

Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizinin yayın günü değiştirildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 10 Eylül'de seyircisiyle buluşması planlanan dizi 17 Eylül Perşembe akşamı atv ekranlarında olacak.

AFİŞ YAYINLANDI

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay ve Devrim Yakut’un yer aldığı afiş göz kamaştırdı. Dizinin yıldız isimlerini ilk kez bir araya getiren afiş, yeni sezona dair merakı ve heyecanı artırdı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER KONUSU NE?

Güneşin Doğduğu Yer'in hikâyesi Almanya'da başlayacak, ardından Adana'ya uzanacak. Kenan Kozan'ın geçmişi, ailesi ve Adana'da karşılaşacağı olaylar çevresinde şekillenecek dizide aile bağlarının, güç mücadelelerinin, aşkın ve geçmişten taşınan hesapların öne çıkması bekleniyor.