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Nadide Sultan temizlik yaparken hastanelik oldu! Kanlar içinde paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.02.2025 11:36
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Bir döneme damga vuran isimlerden Nadide Sultan evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Nadide Sultan kanlar içinde kaldığı anları paylaşarak dikkat çekti.

Nadide Sultan temizlik yaparken hastanelik oldu! Kanlar içinde paylaştı

Bir dönemin en çok dinlenen şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nadide Sultan, magazin dünyasından uzak sakin bir yaşam sürüyor.

2014 yılında Hakan Yonat ile hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik sürdüren Nadide Sultan sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Nadide Sultan son olarak sosyal medya hesabında yaşadığı kötü bir durumu yaşadı. Evde buzdolabını temizlerken kaza geçiren şarkıcı kanlar içinde kaldı. Dudağı patlayan Nadide Sultan hastaneye giderken kanlar içindeki halini paylaştı.

Nadide Sultan "Görünmez kaza işte. Yarıldı şurası doktor dikiş atacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nadide Sultan
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