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Nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz paraya kıydı! Yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

Eski eşi Ahu Yağtu ile nafaka krizi yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz her yaptığıyla olay oluyor. Cem Yılmaz, şimdi de kendisini şımartarak yeni bir motosiklet satın aldı. ABD'den özel olarak getirilen parçalarla birlikte Yılmaz'ın yeni aracının değeri dudak uçuklattı.

Nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz paraya kıydı! Yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Cem Yılmaz, yaklaşık bir yıldır 'CEM YILMAZ - CMXXIV' gösterisinin; Türkiye, Avrupa ve ABD turnesinde sahneye çıkıyor.

Turnede bir hayli yorulan Cem Yılmaz, kendisini ödüllendirdi. Kendisine satın aldığı motosiklete ABD'den özel olarak getirttiği parçaları da ekleten Yılmaz, kelimenin tam anlamıyla kendini şımarttı.

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Habertürk'te yer alan habere göre; Cem Yılmaz'ın kendisini şımartmasının maddi karşılığı ise 2 milyon 500 bin liranın üzerinde.

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Yılmaz, başarılı geçen gösterilerin gururunu, yeni motosikletinin üzerinde verdiği özel duruşlu pozlarla gözler önüne serdi.

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Cem Yılmaz
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