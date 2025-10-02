Nagehan Alçı ve Ferhat Murat arasında Ayşe Barım gerilimi! "Benim adıma neden yorum yapıyorsun?"

Gezi Parkı olayları nedeniyle 27 Ocak'tan beri tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine hükmedildi. Barım akşam saatlerinde cezaevinden serbest bırakıldı.

Kararı Ekol TV yayınında değerlendiren Nagehan Alçı ve Ferhat Murat arasında gerilim yaşandı.

Nagehan Alçı gazete manşetlerini gösterirken partnerine "Dünün en önemli gelişmelerinden biri. Sen 'ölseler de fark etmez' mi diyorsun bilmiyorum, çünkü sen Ayşe Barım’ın dün bayağı içeride olmasını savunmuştun. Tamam ağır oldu biraz ağır oldu" dedi.

Bu sözlerden rahatsız olan Ferhat Murat ise Alçı'ya sert çıktı.

Ferhat Murat "Benim adıma neden yorum yapıyorsun, anlamadım. Yani ben niye insanların ölmesini isteyeyim?" diyerek partnerine yanıt verdi.