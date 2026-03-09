MAGAZİN

Nagihan'ın hüngür hüngür ağlama sebebi belli oldu! Sosyal medya karıştı

Nagihan Karadere Survivor son bölümde hüngür hüngür ağlayarak dikkat çekti. Survivor Nagihan'ın ağlama sebebi belli olurken sosyal medyada seyirci ise sitem etti.

Survivor 8 Mart akşamında konsey gündemi yoğundu. Survivor'a dönen Nagihan Karadere gözyaşlarına boğuldu.

''Acun Bey hiç iyi değilim. Gerçekten çok kötüyüm, dayanamıyorum" diyen Survivor Nagihan hıçkırıklara boğularak "Ben bu kadarını beklemiyordum. Ben ne diyeceğimi de bilmiyorum. Çocuk gibi gelip ağlamak da istemiyorum. Gerçekten bittim tükendim. Yalvarıyorum ne olur bir şey yapın. Kurban ne olayım, ölüyorum ya" dedi.

Nagihan ın hüngür hüngür ağlama sebebi belli oldu! Sosyal medya karıştı 1

Nagihan konuşmasının devamında "Bünyem kaldırmıyor şartlar çok zor. Çok uzun zamandır bir ay oldu neredeyse buraya geleni artık bir şey yememekten artık kusmaya başladım. Arkadaşlara afiyet olsun. Bir sorunum yok ama gerçekten pilav yiyemeyecek durumdayım" ifadelerini kullandı.

"YALVARIYORUM BİR ŞEY VERİN"

Survivor Nagihan'ın ceza yüzünden ödülleri yiyemediği için zorlandığı ortaya çıktı. Survivor Nagihan'ın ağlayarak Acun Ilıcalı'ya "Karşı takımın eli güçlü. Hiçbir şeyimiz yok. Psikolojim artık tamamıyla bitti! Yardım edin Acun Bey, bittim ya gerçekten bir şey getirin ya yalvarıyorum ya" dedi.

Nagihan ın hüngür hüngür ağlama sebebi belli oldu! Sosyal medya karıştı 2

"Yalvarıyorum, yalvarıyorum, yalvarıyorum" diyen yarışmacıya dayanamayan Acun Ilıcalı bu durum sonrası "5 ödül ceza yedin, bugünki ödülü aynı şekilde sana verdiyeceğim ben. Arkadaşların aldığı yemeklerin aynısından sen de alacaksın. Senin şu durumda olman bizi üzer. Şahsi kredimi kullanarak ödülü 4'e düşürüyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor seyircisinin bir kısmı ise Nagihan'a yemek hakkı tanınmasını eleştirdi.

