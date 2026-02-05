Eşref Rüya setinde korkutan kaza! Ceren Benderlioğlu seti terk etmedi

Kanal D ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya her çarşamba yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitliyor.

Son olarak 31. bölümüyle ekrana gelen dizinin setinde bu defa korkutan bir kaza yaşandı. Dizide Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu'nun eline kaynar çorba döküldü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yaşanan kaza sonucu eli ağır şekilde yanan oyuncuya, sette hazır bulunan ambulans ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı.

Benderlioğlu, yanan elini sosyal medya hesabından paylaşırken, hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Ceren Benderlioğlu yaşadığı bu olumsuzluğa rağmen seti terk etmedi ve çekimlerine devam etti.