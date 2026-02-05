MAGAZİN

Eşref Rüya setinde korkutan kaza! Ceren Benderlioğlu seti terk etmedi

Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya setinde bu defa korkutan bir kaza yaşandı. Dizide Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu'nun eline kaynar çorba döküldü. Ünlü oyuncu seti terk etmeyip provalarına devam etti.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya her çarşamba yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitliyor.

Son olarak 31. bölümüyle ekrana gelen dizinin setinde bu defa korkutan bir kaza yaşandı. Dizide Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu'nun eline kaynar çorba döküldü.

Eşref Rüya setinde korkutan kaza! Ceren Benderlioğlu seti terk etmedi 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yaşanan kaza sonucu eli ağır şekilde yanan oyuncuya, sette hazır bulunan ambulans ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı.

Eşref Rüya setinde korkutan kaza! Ceren Benderlioğlu seti terk etmedi 2

Benderlioğlu, yanan elini sosyal medya hesabından paylaşırken, hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Ceren Benderlioğlu yaşadığı bu olumsuzluğa rağmen seti terk etmedi ve çekimlerine devam etti.

Eşref Rüya setinde korkutan kaza! Ceren Benderlioğlu seti terk etmedi 3

Anahtar Kelimeler:
Eşref Rüya Ceren Benderlioğlu
