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Nazan Öncel'den korkutan paylaşım! "Anjiyo faslına geçildi"

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel'den hayranlarını korkutan paylaşım geldi. Ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyleyen Öncel, "Anjiyo faslına geçildi" dedi.

Nazan Öncel'den korkutan paylaşım! "Anjiyo faslına geçildi"
Cansu Akalp

Nazan Öncel, hayranlarını üzen bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren 69 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"ANJİYO SÜRECİNE GEÇİLDİ"

Öncel, paylaşımında yaşadıklarını şu sözlerle aktardı;

"Ambulansa kadar bana eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni, sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06'da döndüğümde beni cümle kapısında karşıladı. Bugün yine hastanedeyim... Anjiyo sürecine geçildi... Yarın akşamki konser için sizlere bir özür borcum var. Biletleriniz geçerlidir. Lütfen affedin"

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Anahtar Kelimeler:
anjiyo Nazan Öncel
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