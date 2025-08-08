Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik" ile video çekti, olay oldu

Nazan Öncel, son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Öncel'in, TikTok'ta "yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan fenomen Muhammet Sürmeli ile çektiği video, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de eleştiri yarattı.

Nazan Öncel'in bu paylaşımı, özellikle uzun yıllardır onu müziğiyle takip eden hayranları tarafından olumsuz karşılandı. B

ir dönemin en güçlü şarkılarını yazan sanatçının, gençlere hitap eden sosyal medya içeriklerine yönelmesi, "viral olmak için mi?" sorularını gündeme getirdi.