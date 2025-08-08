MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik" ile video çekti, olay oldu

Kariyeri boyunca sanatçı kimliği ve duruşuyla öne çıkan Nazan Öncel, ilk kez bu kadar alışılmadık bir içerikle gündeme geldi. "Yakışıklı güvenlik" lakaplı sosyal medya fenomeniyle çektiği video, olay oldu.

Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik" ile video çekti, olay oldu

Nazan Öncel, son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Öncel'in, TikTok'ta "yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan fenomen Muhammet Sürmeli ile çektiği video, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de eleştiri yarattı.

Nazan Öncel'in bu paylaşımı, özellikle uzun yıllardır onu müziğiyle takip eden hayranları tarafından olumsuz karşılandı. B

ir dönemin en güçlü şarkılarını yazan sanatçının, gençlere hitap eden sosyal medya içeriklerine yönelmesi, "viral olmak için mi?" sorularını gündeme getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski kocası yayınladı Selin Ciğerci'ye mesaj yağdı! Özel hayatını açık açık anlattı Eski kocası yayınladı Selin Ciğerci'ye mesaj yağdı! Özel hayatını açık açık anlattı
Leyla finali yurt dışında yayınlandı! Cemre Baysel'dan veda sözleriLeyla finali yurt dışında yayınlandı! Cemre Baysel'dan veda sözleri

Anahtar Kelimeler:
Nazan Öncel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Artık dayanamadı! Zaha duyurdu: Galatasaray hakkında konuşacağım...

Artık dayanamadı! Zaha duyurdu: Galatasaray hakkında konuşacağım...

Rakibini farka boğsa da yetmedi! Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

Rakibini farka boğsa da yetmedi! Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.