Nazlı Sabancı hamile! Hacı Sabancı'nın gayrimeşru oğlu sorun olmuştu

Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Hacı Sabancı özel hayatıyla gündeme geliyor. Fatma D.’nin Nazlı Sabancı ile evli olan iş insanı Hacı Sabancı’ya açtığı ‘babalık’ davası sonuçlanmış ve Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğunun tespitine karar verilmişti.

Gayri meşru çocuğun varlığı Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı evliliğinde sorun olmuştu. Çiftin ayrılma noktasına geldiği iddiaları varken Bülent Cankurt bombayı patlattı.

Cankurt Sabah'taki yazısında şunları söyledi:

"Geçen yıl, eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşında gayrimeşru bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı ikinci bebeğine hamile. Evet, yanlış okumadınız...

Ekim 2021'de Hacı Sabancı ile evlenen, Ağustos 2023'te kızları Arzu Alara'yı dünyaya getiren Nazlı Hanım ikinci bebeğine hamile ve en yakınları bile bunu bilmiyor; hamile olduğunu benim bu haberim ile öğrenecekler. Hatırlarsınız: Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıkınca evlilikleri bitme noktasına gelmişti."

Gelini Nazlı'yı kaybetmek istemeyen Arzu Sabancı'nın bu evliliği kurtarmak için büyük çaba sarf ettiği de konuşuluyordu.