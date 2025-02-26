Ne yaptın kendine Millie Bobby Brown? 21 yaşındaki oyuncuyu görenler şoke oldu: Yaşına 15 yaş eklemiş

Millie Bobby Brown, geçtiğimiz akşam yeni filmi 'The Electric State'nin galasında dikkatleri üzerine topladı. 21 yaşındaki genç oyuncunun gala tarzı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Stranger Things yıldızı, yaşından büyük bir tarz benimsemesiyle dikkat çekerken, eleştirmenlerin hedefi haline geldi.

Genç yaşına rağmen olgun bir tarz sergileyen Millie Bobby Brown, gala için boncuklu altın bir elbise tercih etti. Ancak, en çok eleştirilen detay, Brown'un saçları oldu.

Hacimli topuz ve kalın perçemler, oyuncuyu yaşından oldukça büyük göstermeye neden oldu. Gümüş göz farı ve siyah göz kalemiyle yapılan makyajı da bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.

Millie Bobby Brown'un Tarzı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Tarzı olgun ama hoş Yaşına uygun değil Makyajını beğenmedim Moda danışmanını değiştirmeli Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

GÖRENLER KENDİNİ TUTAMADI

Galaya eşi Jake Bongiovi ile katılan Millie Bobby Brown'un tarzı, hayranları tarafından eleştirildi. Bazı izleyiciler, oyuncunun "15 yaş artmış" gibi yorumlar yaparak, tarzının yaşına uygun olmadığını belirttiler.



Oyuncuya "Kesinlikle moda danışmanını değiştirmeli" ve "Bu tarzdan vazgeçmeli" gibi yorumlar da sosyal medyada yer aldı.