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Ne yaptın kendine Millie Bobby Brown? 21 yaşındaki oyuncuyu görenler şoke oldu: Yaşına 15 yaş eklemiş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2025 08:52
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Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan ve başarılı yapımda rol alarak kariyerinde yükselen 21 yaşındaki Millie Bobby Brown imaj değişikliğiyle şoke etti. Güzel oyuncuyu görenler "Kendine ne yaptın?" demekten kendini alamadı.

Ne yaptın kendine Millie Bobby Brown? 21 yaşındaki oyuncuyu görenler şoke oldu: Yaşına 15 yaş eklemiş

Millie Bobby Brown, geçtiğimiz akşam yeni filmi 'The Electric State'nin galasında dikkatleri üzerine topladı. 21 yaşındaki genç oyuncunun gala tarzı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Stranger Things yıldızı, yaşından büyük bir tarz benimsemesiyle dikkat çekerken, eleştirmenlerin hedefi haline geldi.

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Genç yaşına rağmen olgun bir tarz sergileyen Millie Bobby Brown, gala için boncuklu altın bir elbise tercih etti. Ancak, en çok eleştirilen detay, Brown'un saçları oldu.

Hacimli topuz ve kalın perçemler, oyuncuyu yaşından oldukça büyük göstermeye neden oldu. Gümüş göz farı ve siyah göz kalemiyle yapılan makyajı da bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.

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GÖRENLER KENDİNİ TUTAMADI

Galaya eşi Jake Bongiovi ile katılan Millie Bobby Brown'un tarzı, hayranları tarafından eleştirildi. Bazı izleyiciler, oyuncunun "15 yaş artmış" gibi yorumlar yaparak, tarzının yaşına uygun olmadığını belirttiler.

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Oyuncuya "Kesinlikle moda danışmanını değiştirmeli" ve "Bu tarzdan vazgeçmeli" gibi yorumlar da sosyal medyada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Millie Bobby Brown
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