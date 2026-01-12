MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nebahat Çehre'den 'ölüm' itirafı! "Vasiyetimi hazırladım"

Türk sinemasının efsane oyuncularından Nebahat Çehre katıldığı yayında ölümden korktuğunu itiraf etti. Nebahat Çehre, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki ölüm sahnesini ilk kez izlediği yayında vasiyet açıklamasıyla da gündeme geldi.

Nebahat Çehre'den 'ölüm' itirafı! "Vasiyetimi hazırladım"

Usta oyuncu Nebahat Çehre 'Yasemin'in Penceresi' programına konuk oldu. Yıllara meydan okuyan oyuncu Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Valide Sultan karakterinin ölüm sahnesini bugüne kadar hiç izlemediğini itiraf etti.

Nebahat Çehre den ölüm itirafı! "Vasiyetimi hazırladım" 1

Usta oyuncu ölümden korktuğunu anlatırken şunları söyledi:

"Ben o bölümü izlemedim. Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum. Ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum."

Nebahat Çehre den ölüm itirafı! "Vasiyetimi hazırladım" 2

Yasemin Bozkurt’un ısrarı üzerine sahneyi ilk kez stüdyoda izleyen Çehre, "Ölüme tahammül edemiyorum" diyerek bu konudaki hassasiyetini dile getirdi.

Nebahat Çehre den ölüm itirafı! "Vasiyetimi hazırladım" 3

VASİYET AÇIKLAMASI

Nebahat Çehre, annesinin vefatının ardından vasiyetini hazırladığını açıkladı.
Vasiyetini yazan oyuncu "Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım" dedi.

Nebahat Çehre den ölüm itirafı! "Vasiyetimi hazırladım" 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meğerse eşinin durumu çok ağırmış! Gerçeği açıkladıMeğerse eşinin durumu çok ağırmış! Gerçeği açıkladı
Altın Küre kıyafeti eleştirildi! "Zaten çıplağım" deyip...Altın Küre kıyafeti eleştirildi! "Zaten çıplağım" deyip...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nebahat Çehre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.