Nebahat Çehre'den 'ölüm' itirafı! "Vasiyetimi hazırladım"

Usta oyuncu Nebahat Çehre 'Yasemin'in Penceresi' programına konuk oldu. Yıllara meydan okuyan oyuncu Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Valide Sultan karakterinin ölüm sahnesini bugüne kadar hiç izlemediğini itiraf etti.

Usta oyuncu ölümden korktuğunu anlatırken şunları söyledi:

"Ben o bölümü izlemedim. Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum. Ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum."

Yasemin Bozkurt’un ısrarı üzerine sahneyi ilk kez stüdyoda izleyen Çehre, "Ölüme tahammül edemiyorum" diyerek bu konudaki hassasiyetini dile getirdi.

VASİYET AÇIKLAMASI

Nebahat Çehre, annesinin vefatının ardından vasiyetini hazırladığını açıkladı.

Vasiyetini yazan oyuncu "Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım" dedi.