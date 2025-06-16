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Nefise Karatay'ın kızı ilkokuldan mezun oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün"

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Nefise Karatay kızı Maya'yı paylaştı. İlkokuldan mezun olan Maya'nın güzelliğine beğeni yağdı. Nefise Karatay'ın kızına bir süre önce reklam teklifleri yağıyordu.

Nefise Karatay'ın kızı ilkokuldan mezun oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün"
Kubra Akalın

Nefise Karatay'ın kızı Maya güzelliğiyle annesinin önüne geçti. Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Nefise Karatay son olaraki kızı Maya ile paylaştığı karelerle hayran bıraktı. Nefise Karatay'ın kızı ilkokuldan mezun oldu.

MAYA KOCAMAN OLDU

Mezuniyet için şık bir elbise giyen ve annesiyle pozlar veren Maya güzelliğiyle büyük beğeni topladı. Karatay kızını "Ne ara bu kadar büyüdün" notuyla paylaştı.

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Sosyal medyada Maya'yı görenler "Gerçekten annesinden almış güzelliği", "Annesinden daha güzel olacak", Anne kız çok güzeller" yorumlarında bulundu.

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Nefise Karatay'ın kızına küçük yaşlardan itibaren reklam filmlerinde oynaması için teklif yağıyor.

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1997'de Türkiye Güzeli seçilen Nefise Karatay, Mehmet Ali Erbil’le yaşadığı çalkantılı aşkla olay olmuştu. Bu olaydan sonra uzun süre gözlerden uzak olan Karatay 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile nikah masasına oturdu.

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Nefise Karatay
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