Nagihan Karadere hıçkırıklara boğuldu: ''Acun Bey hiç iyi değilim"

"Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum" dedikten kısa süre sonra Dominik'e uçan Nagihan Karadere yarışmanın hırslı isimlerinden biri.

Zaman zaman sakatlıklar yaşasa da yarışı bırakmayan Survivor Nagihan adada zor anlar yaşadı.

Kader konseyinde duygusal anlar yaşayan Nagihan Karadere, ağlayarak Acun Ilıcalı'ya seslendi.

Hıçkırıklara boğulan Karadere; ''Acun Bey hiç iyi değilim. Gerçekten çok kötüyüm, dayanamıyorum. Ben bu kadarını beklemiyordum. Ben ne diyeceğimi de bilmiyorum. Çocuk gibi gelip ağlamak da istemiyorum. Gerçekten bittim tükendim. Yalvarıyorum ne olur bir şey yapın. Kurban ne olayım, ölüyorum ya'' dedi.



Ancak fragmanda bu durumun sebebi belli olmadı. Yarışmacının bu hallerinin sebebi merak edildi.