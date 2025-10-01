MAGAZİN

Nehir Erdoğan duruşmada ortaya çıktı! Adliyede zor anlar yaşadı

Uzun süredir gözlerden uzak olan Nehir Erdoğan Ayşe Barım'ın duruşmasında ortaya çıktı. Erdoğan adliyede beklerken zor anlar yaşadı ve duygusallaştırdı.

Oyuncu Nehir Erdoğan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayşe Barım'ın duruşmasına katıldı.

Yabancı Damat dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü isim duruşmada tanık olarak ifade verdi.

Tanık olarak dinlenen oyuncu Nehir Erdoğan, "Gezi Parkı’na ilk birkaç gün gittim. Hiç hatırlamıyorum, orada olduğunu zannedersem hiç görmedim. Barım’ın bana 'Şuraya gidelim örgütlenelim' gibi bir yönlendirmesi olmadı" dedi.

Nehir Erdoğan duruşmada ortaya çıktı! Adliyede zor anlar yaşadı 1

Nehir Erdoğan duruşmaya girmeden önce adliyede beklerken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan ve ağlamamak için kendini tutan Erdoğan'ın o hali kameralara da yansıdı.

Duruşmada ayrıca Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ile gazeteci Enver Aysever’in tanık olarak dinlendi.

