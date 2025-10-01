MAGAZİN

Zafer Algöz'ün ifadesi ortaya çıktı! 'Ayşe Barım apolitiktir'

Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmakla suçlanan ve sekiz aydan uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım'ın ikinci duruşması başladı. Çağlayan'da görülen ikinci duruşmaya ünlü isimler akın etti. Zafer Algöz'ün ifadesi ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlülerin menajeri olarak tanınan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" suçlandığı davada 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

7 Temmuz'daki ilk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilen Barım, tüm suçlamaları reddediyor.

Ayşe Barım bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür ve Şükran Ovalı'nın da aralarında bulunduğu pek çok oyuncu destek için adliyeye geldi.

Zafer Algöz'ün Ayşe Barım davası için verdiği ifade ortaya çıktı. Algöz duruşmada; 'Gezi Parkı'na 3 defa hür irademle gittim. Zaten çalıştığım kurum Devlet Tiyatroları da AKM'de parkın karşısındaydı. Gezi Parkına ilişkin Ayşe'nin talimatı asla olmadı. Ayşe Barım'ı apolitik olarak tanımlarım. Çalıştığı insanlara siyasi inanç ve futbol fanatizmi üzerinden tartışmayın derdi' ifadelerini kullandı.

