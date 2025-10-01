Zafer Algöz'ün ifadesi ortaya çıktı! 'Ayşe Barım apolitiktir'

Ünlülerin menajeri olarak tanınan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" suçlandığı davada 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

7 Temmuz'daki ilk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilen Barım, tüm suçlamaları reddediyor.

Ayşe Barım bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür ve Şükran Ovalı'nın da aralarında bulunduğu pek çok oyuncu destek için adliyeye geldi.

Zafer Algöz'ün Ayşe Barım davası için verdiği ifade ortaya çıktı. Algöz duruşmada; 'Gezi Parkı'na 3 defa hür irademle gittim. Zaten çalıştığım kurum Devlet Tiyatroları da AKM'de parkın karşısındaydı. Gezi Parkına ilişkin Ayşe'nin talimatı asla olmadı. Ayşe Barım'ı apolitik olarak tanımlarım. Çalıştığı insanlara siyasi inanç ve futbol fanatizmi üzerinden tartışmayın derdi' ifadelerini kullandı.