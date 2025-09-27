Nejat İşler alkolü yine fazla kaçırdı! Röportaj vermek istemedi, küfürler savurdu! O görüntüler gündem oldu

Son olarak Netflix'te yayınlanan 10 Gün Üçlemesi'nde rol alan Nejat İşler gece saatlerinde bir mekan çıkışı görüntülendi.

Yanında arkadaşı olan ünlü ismin alkollü olduğu anlaşıldı. Bir muhabirin 'Sevilen bir oyuncusunuz işlerden konuşalım' diyerek röportaj yapmaya çalışması üzerine Nejat İşler 'S... git. Sevilen bir oyuncu falan değilim' diyerek yanıt verdi.

Muhabirin ısrarlı tavırlarına karşı sesini yükseltip küfürler savuran Nejat İşler 'Beni bıraksanıza' diyerek isyan etti.

YORUM YAĞDI

Görüntüler kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada; 'Adam haklı yüksek promilli ve konuşmak istemiyor', 'Konuşmak istemeyen adamı zorla konuşturmanın da alemi yok', 'Adam sarhoş gözüküyor ve istemiyorum diyor ve bunu tekrarlıyor ne var da yolunu kesiyorsunuz', 'Bu gazetecilik değil adam konuşmak istemiyor hala üstüne üstüne gidiyor' gibi yorumlar yapıldı.