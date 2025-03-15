Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çiftinin bebeklerine verdikleri isim belli oldu! İşte ilk kare...

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine girmişti. Aşkları doludizgin devam eden çift bebek heyecanı yaşamıştı. Neslihan Atagül hamile olduğunu karnını tutarak verdiği pozla duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz."

DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

Çift 6 Mart tarihinde bebeklerini kucaklarına almışlardı. Çiftin, bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

İLK PAYLAŞIM!

Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi. Kadir Doğulu Instagram'dan yaptığı paylaşımla çocuklarına Aziz ismini verdiklerini duyurdu.