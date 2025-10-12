MAGAZİN

Neslihan Atagül oyunculuğu bıraktı mı? "Hamilelik sürecim..."

Kısa bir süre önce ilk kez anne olan Neslihan Atagül doğum sonrası ekranlardan uzaklaştı. Neslihan Atagül oyunculuğu bırakıp bırakmadığına dair sorulara yanıt verdi.

Kubra Akalın

Kara Sevda, Fatih Harbiye ve Serfirin Kızı gibi yapımlarla tanınan Neslihan Atagül, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2016 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Atagül, kısa bir süre önce de anne oldu.

İlk çocuğu Aziz'i kucağına alan Neslihan Atagül Doğulu bu süreçte oyunculuğu bıraktığı iddialarıyla da gündeme geldi. Oyuncu hakkında çıkan 'oyunculuğu bıraktı' iddialarıyla ilgili sessizliğini sonunda bozdu.

Soruları cevaplayan oyuncu, "İşler güçler devam ediyor. Hamilelik sürecim, doğumum derken doğal olarak ekrandan uzak kalmak durumunda kalıyoruz. Bu da normal süreçler" dedi.

Neslihan Atagül devamında ise "Koşturmuyorum ama durmuyorum da. Bu da iyi geliyor bana tabii. Vaktimi daha çok Aziz'le geçiriyorum. Bana da iyi geliyor açıkçası. Acele etmeden, herhangi bir plan yapmadan yaşamak epey iyi hissettiriyor açıkçası." ifadelerini kullandı.

