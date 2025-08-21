MAGAZİN

Nesrin Cavadzade tatilin keyfini sürüyor! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde Bodrum'da tatilin keyfini sürüyor. Plajda leaopar desenli bikinisiyle peş peşe pozlar veren ünlü ismin karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Nesrin Cavadzade tatilin keyfini sürüyor! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı
Öznur Yaslı İkier

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de Bodrum tatilindeki pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Denizin, kumun ve güneşin keyfini süren Cavadzade leaopar desenli bikinisiyle takipçilerini mest etti.

Nesrin Cavadzade tatilin keyfini sürüyor! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı 1

TAM NOT ALDI

Sezonun yorgunluğunu tatilde atmaya çalışan ünlü ismin tatil kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Cavadzade'ye; 'fiziği olay', 'güzel kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Nesrin Cavadzade tatilin keyfini sürüyor! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı 2

Güzelliğiyle sık sık konuşulan Nesrin Cavadzade, sabah rutininde cildini canlandırmak için etkili bir yönteme başvuruyor: Bir kase buzlu su!

Nesrin Cavadzade tatilin keyfini sürüyor! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı 3

Güne başlarken yüzünü buz dolu bir kaseye sokan Cavadzade'nin kullandığı bu yöntem bir süredir sosyal medyada da oldukça popüler...

Nesrin Cavadzade tatilin keyfini sürüyor! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı 4

Nesrin Cavadzade
