Nesrin Cavadzade tatilin keyfini sürüyor! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de Bodrum tatilindeki pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Denizin, kumun ve güneşin keyfini süren Cavadzade leaopar desenli bikinisiyle takipçilerini mest etti.

TAM NOT ALDI

Sezonun yorgunluğunu tatilde atmaya çalışan ünlü ismin tatil kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Cavadzade'ye; 'fiziği olay', 'güzel kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Güzelliğiyle sık sık konuşulan Nesrin Cavadzade, sabah rutininde cildini canlandırmak için etkili bir yönteme başvuruyor: Bir kase buzlu su!

Güne başlarken yüzünü buz dolu bir kaseye sokan Cavadzade'nin kullandığı bu yöntem bir süredir sosyal medyada da oldukça popüler...