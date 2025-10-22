MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Netflix dizisi 'Enfes Bir Akşam' zirveyi zorluyor! Aslı Enver ve Engin Akyürek'e övgü yağdı

Aslı Enver ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Netflix'te yayınlanan 'Enfes Bir Akşam' dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük ses getirdi. Dizi, kısa sürede izlenme listelerine girmeyi başardı. Aslı Enver ve Engin Akyürek'e sosyal medyada övgü yağdı.

Netflix dizisi 'Enfes Bir Akşam' zirveyi zorluyor! Aslı Enver ve Engin Akyürek'e övgü yağdı
Öznur Yaslı İkier

Meriç Acemi'nin kaleminden çıkan ve Uluç Bayraktar'ın yönettiği Netflix dizisi 'Enfes Bir Akşam' izlenme listelerinde üst sırada yerini aldı.

Dizide Aslı Enver Nihal karakterine, Engin Akyürek ise Osman karakterine hayat veriyor. Osman ve Nihal'in aşkının konu edindiği dizi toplam 8 bölümden oluşuyor.

Netflix dizisi Enfes Bir Akşam zirveyi zorluyor! Aslı Enver ve Engin Akyürek e övgü yağdı 1

56 ÜLKEDE İLK 10'A GİRDİ

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, Netflix'in küresel listesinde 4. sırada yer alıyor. Avusturya, İtalya, Brezilya, İspanya ve Yunanistan gibi 56 ülkede de en çok izlenen 10 yapım arasına girmeyi başardı.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Sedef Avcı, Selin Şekerci, Zeynep Oymak ve Ahmet Utlu gibi isimler yer alıyor.

Netflix dizisi Enfes Bir Akşam zirveyi zorluyor! Aslı Enver ve Engin Akyürek e övgü yağdı 2

"BAŞROLLER ARASINDAKİ KİMYA GÖZ KAMAŞTIRIYOR"

Öte yandan US Magazine, Aslı Enver'in canlandırdığı karakteri öne çıkararak şunları yazdı:

Netflix dizisi Enfes Bir Akşam zirveyi zorluyor! Aslı Enver ve Engin Akyürek e övgü yağdı 3

Nihal, Enfes Bir Akşam'ın kalbi ve ruhu. Fransa'dan İstanbul'a dönüş sahnesinde ketum ve mesafeli görünse de üzerindeki koyu renk paltoyu çıkarıp eski bir sürat teknesini tamir etmeye başladığında asıl karakterini görüyoruz. Başroller arasındaki kimya göz kamaştırıcı. Kadın başrol tam bir cazibe merkezi. Aralarındaki dinamik, diziye hem klasik hem modern bir yoğunluk kazandırıyor. Aşklarına ve çevresindeki güç savaşına siz de kapılıyorsunuz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız kardeşi tutuklandı! Sebebini avukatı açıkladıKız kardeşi tutuklandı! Sebebini avukatı açıkladı
Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Organik tarımla uğraşıyorTasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Organik tarımla uğraşıyor

Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.