Netflix dizisi 'Enfes Bir Akşam' zirveyi zorluyor! Aslı Enver ve Engin Akyürek'e övgü yağdı

Meriç Acemi'nin kaleminden çıkan ve Uluç Bayraktar'ın yönettiği Netflix dizisi 'Enfes Bir Akşam' izlenme listelerinde üst sırada yerini aldı.

Dizide Aslı Enver Nihal karakterine, Engin Akyürek ise Osman karakterine hayat veriyor. Osman ve Nihal'in aşkının konu edindiği dizi toplam 8 bölümden oluşuyor.

56 ÜLKEDE İLK 10'A GİRDİ

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, Netflix'in küresel listesinde 4. sırada yer alıyor. Avusturya, İtalya, Brezilya, İspanya ve Yunanistan gibi 56 ülkede de en çok izlenen 10 yapım arasına girmeyi başardı.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Sedef Avcı, Selin Şekerci, Zeynep Oymak ve Ahmet Utlu gibi isimler yer alıyor.

"BAŞROLLER ARASINDAKİ KİMYA GÖZ KAMAŞTIRIYOR"

Öte yandan US Magazine, Aslı Enver'in canlandırdığı karakteri öne çıkararak şunları yazdı:

Nihal, Enfes Bir Akşam'ın kalbi ve ruhu. Fransa'dan İstanbul'a dönüş sahnesinde ketum ve mesafeli görünse de üzerindeki koyu renk paltoyu çıkarıp eski bir sürat teknesini tamir etmeye başladığında asıl karakterini görüyoruz. Başroller arasındaki kimya göz kamaştırıcı. Kadın başrol tam bir cazibe merkezi. Aralarındaki dinamik, diziye hem klasik hem modern bir yoğunluk kazandırıyor. Aşklarına ve çevresindeki güç savaşına siz de kapılıyorsunuz.