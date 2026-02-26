Nevşin Mengü patladı: "Adnan Oktar’la benim hiçbir işim olmaz olamaz"

Gazeteci Nevşin Mengü zaman zaman yorumları zaman zaman da paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Mengü son olarak kendisi hakkında yapılan bir yoruma sessiz kalmadı.

"Nevşin kedicik olacakken direkten dönmüş" yorumunu gören gazeteci o paylaşımı yayınlayarak şu yorumda bulundu:

"Herhalde yine birileri bir operasyon çekmeye çalışıyor." diyen Nevşin Mengü şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 yıl kadar önce Adnan Oktar ile röportaj yapmıştım. O dönem de yaptığım haberden manşet çıkmıştı. Kendi kanalında “kedicik” dediği kadınları ekrana çıkartıyor, danslar falan ettiriyordu. Çok tepki alıyordu. Bana röportajda artık kadınları ekrana çıkarmayacağını açıkladı. Tahmin edeceğiniz gibi Adnan Oktar’la benim hiçbir işim olmaz olamaz. Velhasıl bu röportajdan seneler sonra yargı Oktar tarikatında dönen pislikleri ortaya çıkardı."