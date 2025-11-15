MAGAZİN

Nevzat Aydın'dan midye açıklaması! 'Yiyen herkesi öldürebilen...'

İstanbul Ortaköy’de midye ve kumpir tükettikten sonra aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, baba yoğun bakıma alındı. Girişimci Nevzat Aydın ise olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Öznur Yaslı İkier

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesi, 11 Kasım 2025’te Ortaköy’de bir sokak satıcısından midye ve restoranda kumpir yedi. Ertesi gün başlayan mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından aileden 3 kişi hayatını kaybederken, baba yoğun bakıma alındı.

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Girişimci iş insanı Nevzat Aydın, sosyal medyada paylaşım yaparak, “Bir aileyi yok eden bu kumpir-midye olayının bir an önce ortaya çıkarılıp suçluların ibret-i alem seviyesinde cezalandırılması lazım. Ben zehir hariç bu şekilde yiyen herkesi öldürebilen bir yemek hiç görmedim” ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca, olaydan dolayı işi düzgün yapan kumpir ve midye esnafının da zor durumda olduğunu belirtti.

